کاڵکان: چیدی هێزەکانی پەکەکە مەترسی نین بۆ سەر ئاسایشی تورکیا

دوران کاڵکان ڕاگەیاند کە هێزە چەکدارەکانی پەکەکە لە خاکی تورکیا و ناوچەکانی نزیک سنوور دوور کەوتوونەتەوە، و ئاشکراشی کرد ئەم هێزانە ئێستا لانیکەم ۶۰ کیلومەتر لە سنوورەوە دوورن و ئیتر هیچ مەترسییەک ڕووبەڕووی ئاسایشی تورکیا نابێتەوە. ناوبراو ئازادکردنی عەبدوڵڵا ئۆجالان، هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی ئیمڕاڵی و دروستکردنی زەمینەی یاسایی و سیاسیی بە مەرجی سەرەکیی جێبەجێکردنی بڕیارەکانی پەکەکە زانی.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوران کاڵکان، ئەندامی باڵای پەکەکە، لە گفتوگۆیەکی تێروتەسەلدا لەگەڵ کەناڵی مەدیا خەبەر هەڵسەنگاندنی کرد بۆ دوو ساڵ پڕۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک، هەنگاوە هەڵگیراوەکان لەلایەن بزووتنەوەی کوردی و ئەو هەنگاوانە کە بە وتەی ئەو، دەوڵەتی تورکیا دەبێت لە قۆناغی ئێستادا هەڵیبگرێت.

کاڵکان ڕاگرتنی پێکدادانەکان و هێنانەکۆڕی کەشوهەوای ئاخاوتن دەربارەی چارەسەری کێشەی کورد و دیموکراتیزەبوونی تورکیای بە گرنگترین دەستکەوتەکانی دوو ساڵی ڕابردوو زانی و گوتی ئەگەرچی پڕۆسەکە دبوو زیاتر لەمە بڕواتە پێش، نابێت ئەنجامە بەدەستهاتووەکان فەرامۆش بکرێن.

هەنگاوگەلێک کە پەکەکە لە پڕۆسەی ئاشتیدا هەڵیگرتن

کاڵکان بە ئاماژەدان بە بانگەوازی «ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک»ی عەبدوڵڵا ئۆجالان لە ۲۷ی شوباتی ۲۰۲۵دا گوتی پەکەکە لە وەڵامی ئەم بانگەوازەدا، یەکەمی ئاداری هەمان ساڵ وەستانی شەڕی چەکداریی ڕاگەیاند تا زەمینەی پێشکەوتنی ڕەوتەکە لە ڕێگەی گفتوگۆ و خەباتی سیاسییەوە بڕەخسێت.

ناوبراو زیادی کرد پەکەکە دوای ئەوە کۆنگرەی دوازدەیەمی خۆی بەڕێوە برد و بڕیارگەلێکی مێژوویی دەربارەی کۆتاییهێنان بە ستراتیژیی خەباتی چەکدارانە و هەڵوەشاندنەوەی پێکهاتەی ڕێکخراوەیی خۆی وەدەست گرت؛ بەڵام جێبەجێکردنی تەواوی ئەم بڕیارانە بە بەڕێوەبەریی ئۆجالان و ڕەخساندنی مەرجەکانی ئازادانەی ژیان و چالاکی بۆ ئەو بەستراوەتەوە.

کاڵکان گوتی: «ئەم بیرۆکەیە عەبدوڵڵا ئۆجالان خستیە ڕوو، بڕیارەکەی ئەو وەریگرت و جێبەجێکردنیشی تەنیا بە بەڕێوەبەریی ئەو دەکرێت. تەنیا ئەو دەتوانێت ئەندامان، هێزەکان و کۆمەڵگە بۆ جێبەجێکردنی کردەییی ئەم بڕیارانە ڕازی بکات.»

بە وتەی ئەو، ۳۰ ئەندامی پەکەکە لە ۱۱ی تمووزدا لە هەنگاوێکی هێماییدا چەکەکانی خۆیان سووتاند و دوای ئەوەش ڕێکارگەلێک بۆ کەمکردنەوەی ئەگەری پێکدادان لە ناوخۆی تورکیا و ناوچە سنوورییەکاندا وەدەست گیران.

کاڵکان زیادی کرد: «لە ساڵی ۲۰۲۶دا ئەم هەنگاوە کردەیییانە بەردەوام بوون. تەواوی هێزە چەکدارەکانی خۆمان لە ناوخۆی سنوورەکانی تورکیا هێنایە دەرەوە و ئەو هێزانەشمان کە لە دەرەوەی سنوورەکان ڕەنگ بوو بکەونە بەر پێکدادان، پاشەکشە پێ کرد.»

هێزە چەکدارەکانی پەکەکە لانیکەم ۶۰ کیلومەتر لە سنوورەوە دوورن

کالکان جەختی کردەوە لە ناوخۆی تورکیا و لە درێژایی سنوورەکانی ئەم وڵاتەدا ئیتر هیچ هێزێکی چەکدار نییە کە ئاسایشی تورکیا بخاتە مەترسییەوە.

ئەو گوتی: «ڕای گشتیی تورکیا و جیهان دەبێت بزانن کە هێزەکانی پەکەکە لە ئێستادا هیچ مەترسییەک بۆ ئاسایشی تورکیا دروست ناکەن. ئەوان لانیکەم ۶۰ کیلومەتر لە سنوورەوە دوورن و هیچ مەترسییەکی پێکدادان لە ئارادا نییە.»

کاڵکان بە ڕوونکردنەوەی ئەوەی کە لەم قۆناغە بەدواوە دووبارەکردنەوەی داواکاریی «داماڵینی تەواوی چەک» مانایەکی کردەییی نییە، زیادی کرد: «ئیتر هیچ هێزێکی چەکدار کە تورکیا بخاتە مەترسییەوە نەماوەتەوە. دووبارەکردنەوەی ئەم قسەیە تەنیا هۆکارێکە بۆ گوشارخستنەسەر، درێژکردنەوەی ڕەوتەکە و ڕێگری لە کردەییبوونی.»

ئەو گوتی چوون بەرەو قۆناغی دواتر پێویستی بەوەیە کە تورکیا بگاتە ئاستێک لە دیموکراتیزەبوون کە بتوانێت کوردەکان و هێزەکانی سەر بە پەکەکە لە پێکهاتەیەکی یاسایی و سیاسییدا جێ بکاتەوە.

بە وتەی کالکان، یاسا و ڕێبازە بەردەستەکان هێشتا دەرفەتی بەفەرمییناسینی ناسنامەی کوردی، چارەسەری کێشەی کورد و بەشداریی هێزەکانی ئەم بزووتنەوەیەیان لە گۆڕەپانی سیاسییدا نەڕەخساندووە.

ئازادکردنی ئۆجالان و هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی ئیمڕاڵی

کاڵکان ئازادبوونی جەستەییی عەبدوڵڵا ئۆجالانی بە یەکەم مەرجی بەردەوامیی ڕەوتەکە زانی و گوتی ئۆجالان وەک داڕێژەری ئەم ڕەوتە دەبێت بگاتە مەرجێک کە بتوانێت ئازادانە بژێت و چالاکی بکات.

ئەو گوتی: «سیستەمی ئیمڕاڵی دەبێت هەڵبوەشێتەوە. ڕێگەی سیاسیی دیموکراتیک دەبێت بکرێتەوە و بنەمایەکی یاسایی بۆ بەرفراوانکردنی ئازادییەکان و دروستکردنی کەشوهەوای دیموکراتیک دەبێت دابین بکرێت.»

کاڵکان هەروەها داوای پێکهێنانی «دەستەی ئاشتی و چوونە ناو گۆڕەپانی سیاسی»ی بە سەرۆکایەتیی ئۆجالان کرد و جەختی کردەوە دەرگاکانی ئیمڕاڵی دەبێت بە ڕووی ڕۆژنامەنووسان، مامۆستایانی زانکۆ و نوێنەرانی کۆمەڵگەی مەدەنی بڕەخسێن و بکرێنەوە.

ئەو زیادی کرد: «بڕیار بوو ڕۆژنامەنووسان و مامۆستایانی زانکۆ بچنە ئیمڕاڵی و ئۆجالان بتوانێت چالاکی بکات؛ بەڵام لە بەراوردکاری لەگەڵ ڕابردوودا گۆڕانکاریی جدی ڕووی نەداوە. دەستەکانی دەم پارتی هەر یەک یان دوو مانگ جارێک و هەر کاتێک دەوڵەت بیەوێت دەچنە دیداری، بەڵام تەنانەت کۆنووسی ئەم دیدارەکان بە ئاگاداریی ڕای گشتی ناگات.»

کاڵکان بە ڕەخنەگرتن لە دیارنەبوونی چالاکیی دەستەکان و کۆمیتە پێکهێنراوەکان لە چوارچێوەی یاسای پەسەندکراوی پەرلەماندا گوتی بەڵێنە دراوەکان دەربارەی باشترکردنی دۆخی ئۆجالان و دەستپێکردنی چالاکیی کۆمیتەکان نەکراونەتە کردار.

ڕەخنە لە بەردەوامیی بەندکردنی زیندانییان دوای کۆتاییهاتنی سزاکەیان

کاڵکان لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا پەرداختە دواخستنی ئازادبوونی زیندانییان و گوتی هەندێک کەس سەرباری تێپەڕاندنی ۳۰ تا ۳۶ ساڵ لە زینداندا، هێشتا بە بڕیاری دەستە ئیدارییەکان لە ئازادی بێبەش دەکرێن.

ئەو ئیدیعای کرد: «نه یاسا، نه دادگا و نه بڕیارە دادوەرییەکان دەربارەی ئازادبوونی ئەم کەسانە بڕیار دەدەن؛ بەڵکو دەستەگەلێکی سیاسی و لەژێر کۆنترۆڵی حکومەتدا بڕیار دەدەن کێ ئازاد بێت و کێ لە زینداندا بمێنێتەوە.»

کاڵکان ئەم کەسانەی بە «بارمتەی سیاسی» ناو برد و لە زیندانییە ئازادکراوەکان، بنەماڵەکان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤی خواست بابەتی دواخستنی ئازادییەکان لە ئاستی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیدا زیاتر بخەنە ڕوو.

ئەو بە ئاماژەدان بە دۆخی زیندانییە نەخۆشەکان گوتی: «ئەگەر لە دەرئەنجامی ئەم سیاستانەدا تەرمی زیندانییەک لە زیندان بێتە دەرەوە، ئێمە ئەوە بە گیانبەختکراوی سەنگەر ئەژمار دەکەین؛ چونکە دەڵێین وەستانی تەقە لە زینداندا جێبەجێ نەکراوە و پێکدادان لەوێدا بەردەوام بووە.»

دەوڵەت هێشتا هەنگاوە بەرامبەرەکانی هەڵنەگرتووە

کاڵکان لە قسەکانیدا گوتی بزووتنەوەی کوردی بە ڕاگەیاندنی وەستانی تەقە، کۆتاییهێنان بە ستراتیژیی خەباتی چەکدارانە، هەڵوەشاندنەوەی پێکهاتەی پەکەکە، سووتاندنی چەکەکان و چوونی هێزە چەکدارەکان لە تورکیا، ئەو هەنگاوانەی چاوەڕوانکراو بوون ئەنجامی دابوون.

ئەو جەختی کردەوە بەردەوامیی ڕەوتەکە ئێستا بە ڕەخساندنی ئازادی و مەرجەکانی چالاکیی ئۆجالان، چاکسازیی یاسایی، کردنەوەی گۆڕەپانی سیاسیی دیموکراتیک، دیاریکردنی دۆخی زیندانییان و دروستکردنی سازوکارێکی یاسایی بۆ گەڕانەوە و بەشداریی سیاسیی ئەندامانی پەکەکە بەستراوەتەوە.

کالکان زیادی کرد سەرباری پێکهێنانی کۆمسیۆنی پەرلەمانی، پەسەندکردنی یاسای چوارچێوە و لێدوانە ئەرێنییەکانی دەوڵەت باخچەلی، هێشتا بڕیارێکی یاسایی یان سیاسیی دیاریکراو دەربارەی پێگەی ئۆجالان و جێبەجێکردنی کردەییی پێداویستییەکانی ڕەوتەکە دەرنەکراوە.