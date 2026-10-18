وەزیری دەرەوەی تورکیا لە بەغدا جەخت لە هاوئاهەنگی و پەیوەندییە دوو قۆڵییەکان دەکاتەوە

هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، بە مەبەستی بەشداریکردن لە 52ـەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی دەرەوەی ڕێکخراوی هاریکاریی ئیسلامی سەردانی بەغدای پایتەختی عێراقی کرد و لە پەراوێزی کۆبوونەوەکەدا زنجیرەیەک دیداری دیپلۆماسی لەگەڵ بەرپرسان و کەسایەتییە دیارەکانی عێراق ئەنجامدا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە چوارچێوەی دیدارەکانیدا، وەزیری دەرەوەی تورکیا لەگەڵ محەممەد سەمعان ئاغا، وەزیری دەوڵەتی عێراق و سەرۆکی بەرەی تورکمانیی عێراق و شاندێکی یاوەری لە نوێنەرانی تورکمان کۆبووەوە. هەروەها بە جیا دیدار و کۆبوونەوەی لەگەڵ هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و فالح فەییاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبیدا ئازاد کرد.

لە لایەکی دیکەوە، ڕۆژی 16ی تشرینی یەکەمی 2026، وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕاگەیەندراوێکدا بە فەرمی پێشوازی لە دروستکردنی وەزارەتە نوێیەکانی عێراق کرد. لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتبوو کە دانانی محەممەد سەمعان ئاغا، پارێزگاری کەرکووک و سەرۆکی بەرەی تورکمانی وەک وەزیری دەوڵەت لە کابینەی نوێدا، هەنگاوێکی ڕاستە لە پێناو سەقامگیریی سیاسی، سازانی کۆمەڵایەتی و نوێنەرایەتیی دادپەروەرانەی گەلی تورکمان.

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەم پێشهاتە و گۆڕانکارییانە، بەدیاریکراوی لە پڕۆژەی (ڕێگەی گەشەپێدان) و بوارەکانی وزە، ئاو، ژێرخان و ئاسایشدا، خێربەخشی و تاودانێک دەبەخشێتە هاوئاهەنگی و پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات.