خبر نووسەر: دەستەی نووسەرانی کوردپرێس 2026-10-17 08:47 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک ★ — (0)وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا:
بازاڕی عێراق نمایندەی دەرفەتێکی بازرگانی ئومێدبەخش دەکات بۆ کۆمپانیا ئەمریکییەکان
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند بازاڕی عێراق نمایندەی دەرفەتێکی بازرگانی ئومێدبەخش دەکات بۆ کۆمپانیا و هەناردەکارە ئەمریکییەکان
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئاشکراشی دەکات عێراق هەوڵدەدات وەبەرهێنانی بیانی رابکێشێت و پیشەسازییە ناوخۆییەکانی بەهێز بکات.
دەشڵێت بازاڕی عێراق نمایندەی دەرفەتێکی بازرگانی ئومێدبەخش دەکات بۆ کۆمپانیا ئەمریکییەکان و هەناردەکاران.
لە درێژەدا ئاماژە بەوش دەکات: گرێبەستە حکومییەکان بەتایبەتی لە کەرتی وزەدا، رێگاکان بۆ فراوانکردنی بازرگانی و وەبەرهێنان دەڕخسێنن، سەرەڕای ئەو ئاڵنگارییانەی ڕووبەڕووی ژینگەی بازرگانی لە عێراق دەبێتەوە.
زیاتر بخوێنەوە
هەواڵی پێشوو و داهاتوو
بۆچوونی بەکارهێنەران