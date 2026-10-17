کوردپرێس
بازاڕی عێراق نمایندەی دەرفەتێکی بازرگانی ئومێدبەخش دەکات بۆ کۆمپانیا ئەمریکییەکان
خبر 2026-10-17 08:47 کاتی خوێندنەوە: 1 خولەک (0)
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وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا:

بازاڕی عێراق نمایندەی دەرفەتێکی بازرگانی ئومێدبەخش دەکات بۆ کۆمپانیا ئەمریکییەکان

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند بازاڕی عێراق نمایندەی دەرفەتێکی بازرگانی ئومێدبەخش دەکات بۆ کۆمپانیا و هەناردەکارە ئەمریکییەکان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئاشکراشی دەکات عێراق هەوڵدەدات وەبەرهێنانی بیانی رابکێشێت و پیشەسازییە ناوخۆییەکانی بەهێز بکات.

دەشڵێت بازاڕی عێراق نمایندەی دەرفەتێکی بازرگانی ئومێدبەخش دەکات بۆ کۆمپانیا ئەمریکییەکان و هەناردەکاران.

لە درێژەدا ئاماژە بەوش دەکات: گرێبەستە حکومییەکان بەتایبەتی لە کەرتی وزەدا، رێگاکان بۆ فراوانکردنی بازرگانی و وەبەرهێنان دەڕخسێنن، سەرەڕای ئەو ئاڵنگارییانەی ڕووبەڕووی ژینگەی بازرگانی لە عێراق دەبێتەوە.

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