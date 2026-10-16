Iraqi Parliament Votes on 14 Candidates for Ministerial and Government Positions
According to Kurdistan Press
The Iraqi House of Representatives voted on 14 candidates for government positions, among which are candidates for Deputy Prime Minister, Deputy Prime Minister and a number of cabinet ministries.According to the published list, the following individuals received a vote of confidence to assume government positions:
Mohsen Ali Akbar Mandlawi: Deputy Prime Minister
Laith Hadi Khazaali: Deputy Prime Minister
Mohammad Ali Tamim: Deputy Head of Government
Yasser Abdul Sakhiyil Mohammad Maliki: Minister of Interior
Nayef Makaif Shamri: Minister of Defense
Qutiba Ghazi Majid Hamid: Minister of Planning
Heider Baha Saheb Hosseini: Minister of Higher Education and Scientific Research
Yassin Mohammad Hamad Essawi: Minister of Culture
Ribaz Mohammad Abdullah Hamlan: Minister of Construction and Renovation
Mohammad Raad Mousavi: Minister of Labor and Social Affairs
Safa Mehdi Saleh Kanani: Minister of Sports and Youth
Mohammad Saheb Daraji: Minister of Digital Economy, Governance, Science and Technology
Ali Abdul Hadi Dakhili: Minister of Tourism
Mohammad Samaan Kanan Yousef: Minister of Government
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