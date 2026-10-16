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Iraqi Parliament Votes on 14 Candidates for Ministerial and Government Positions
News 2026-10-16 13:35 Reading time: 1 minute (0)
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Iraqi Parliament Votes on 14 Candidates for Ministerial and Government Positions

During the vote on the composition of the government, the Iraqi House of Representatives voted on 14 people to hold the positions of Deputy Prime Minister, Deputy Prime Minister and various ministries, including the Interior, Defense, Planning, Higher Education, Culture and Tourism.

 

 

According to Kurdistan Press

The Iraqi House of Representatives voted on 14 candidates for government positions, among which are candidates for Deputy Prime Minister, Deputy Prime Minister and a number of cabinet ministries.According to the published list, the following individuals received a vote of confidence to assume government positions:

Mohsen Ali Akbar Mandlawi: Deputy Prime Minister

Laith Hadi Khazaali: Deputy Prime Minister

Mohammad Ali Tamim: Deputy Head of Government

Yasser Abdul Sakhiyil Mohammad Maliki: Minister of Interior

Nayef Makaif Shamri: Minister of Defense

Qutiba Ghazi Majid Hamid: Minister of Planning

Heider Baha Saheb Hosseini: Minister of Higher Education and Scientific Research

Yassin Mohammad Hamad Essawi: Minister of Culture

Ribaz Mohammad Abdullah Hamlan: Minister of Construction and Renovation

Mohammad Raad Mousavi: Minister of Labor and Social Affairs

Safa Mehdi Saleh Kanani: Minister of Sports and Youth

Mohammad Saheb Daraji: Minister of Digital Economy, Governance, Science and Technology

Ali Abdul Hadi Dakhili: Minister of Tourism

Mohammad Samaan Kanan Yousef: Minister of Government

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