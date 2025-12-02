۴۷ درصد واحدهای مسکن روستایی کردستان مقاوم سازی شده است

سرویس کردستان - مدیرکل بنیاد مسکن کردستان گفت: ۴۷ درصد واحدهای مسکن روستایی استان مقاوم سازی شده است و این موضوع با توجه به لرزه خیزی بالای منطقه، تهدید جدی برای ساکنان محسوب می شود.

به گزارش کرد پرس، سعید رسولی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم سازی شده است، گفت: «کردستان بر روی گسل های فعال زاگرس قرار دارد و سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ زمین لرزه خفیف تا متوسط در استان ثبت می شود؛ بنابراین مقاوم سازی مسکن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: شاخص مقاوم سازی مسکن روستایی استان هشت درصد پایین تر از متوسط کشوری است و در شهرستان های نیمه غربی از جمله بانه، مریوان، سروآباد و سقز، استقبال از تسهیلات بانکی کمتر بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن کردستان مشکلات اقتصادی خانوارهای روستایی، سخت گذر بودن مناطق کوهستانی، گرانی مصالح و برخی باورهای مذهبی درباره وام بانکی را از عوامل پایین بودن مقاوم سازی عنوان کرد.

رسولی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات نوسازی روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان، اظهار کرد: تاکنون ۴ هزار و ۵۶۶ واحد برای دریافت وام به بانک ها معرفی شده و بیش از هزار واحد موفق به عقد قرارداد شده اند.

وی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات کم بهره و کمک های بلاعوض بنیاد مسکن و نهادهای حمایتی نقش مهمی در ترغیب روستاییان به نوسازی مسکن داشته و امیدواریم با افزایش سقف وام، روند مقاوم سازی سرعت بیشتری بگیرد.