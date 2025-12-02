مسمومیت ۸ دانش آموز در دیواندره بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن

سرویس کردستان - رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان کردستان از مسمومیت ۸ دانش آموز در یکی از خوابگاه های شبانه روزی شهرستان دیواندره بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن خبر داد.

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: حادثه ساعت ۱:۱۰ بامداد روز سه شنبه ۱۱ آذر در خوابگاه شبانه روزی دخترانه روستای کوله به اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و به دنبال اعلام حادثه، ۴ دستگاه آمبولانس از نزدیک ترین پایگاه ها به محل اعزام شدند.

وی اظهار کرد: ۸ دانش آموز این خوابگاه بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن دچار علائمی همچون سردرد، تهوع، ضعف، گیجی و مشکلات تنفسی شده بودند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان کردستان افزود: تیم های فوریت های پزشکی پس از ارزیابی اولیه و ایمن سازی محیط، اقدامات درمانی شامل اکسیژن تراپی، پایش علائم حیاتی و تثبیت وضعیت عمومی دانش آموزان را انجام دادند و مصدومان سپس برای دریافت مراقبت های تخصصی به بیمارستان امام خمینی دیواندره منتقل شدند.

هدایی با هشدار نسبت به خطرات استفاده نادرست از تجهیزات گرمایشی، بر لزوم نصب، بازبینی و سرویس دوره ای این وسایل در مدارس و خوابگاه ها تأکید کرد و اطلاع رسانی درباره علائم مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را ضروری دانست.