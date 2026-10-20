تعطیلی مدارس در اواسط آبان در دستور کار نیست

وزیر آموزش‌وپرورش:

وزیر آموزش‌و پرورش گمانه زنی ها در باره تعطیلی سراسری مدارس از اواسط آبان را تکذیب کرد و با تأکید بر تداوم آموزش حضوری در مدارس کشور اعلام کرد: در صورت بروز شرایط خاص، تصمیم‌گیری درباره وضعیت مدارس بر اساس شرایط هر استان و در شورای تامین انجام خواهد شد بنابراین تعطیلی یکپارچه مدارس در دستور کار نخواهد بود.

به گزارش کردپرس، علیرضا کاظمی ، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره احتمال تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن آموزش از اواسط آبان‌ماه، این گمانه‌زنی‌ها را پیش‌داوری دانست و بر تداوم آموزش حضوری تاکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس به‌صراحت اعلام شده است، اظهار کرد: پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس درست نیست و سیاست اصلی آموزش‌وپرورش، استمرار فعالیت مدارس به‌صورت حضوری است.

وزیر آموزش‌ و پرورش افزود: برای شرایط احتمالی و تهدیدهایی که ممکن است در کشور ایجاد شود، دستورالعملی آماده شده است که در روزهای آینده با همکاری وزارت کشور و وزیر کشور به استانداران ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: استانداران بر اساس میزان تهدیدها و شرایط موجود در هر استان و با تصمیم‌گیری در شورای تأمین، اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تاکید می کنم حتی در صورت بروز شرایط خاص در کشور نیز تعطیلی یکپارچه مدارس در سراسر کشور نخواهیم داشت.

کاظمی با اشاره به تصمیم دولت درباره واگذاری اختیار تعطیلی مدارس به وزیر آموزش‌وپرورش، گفت: کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا شاخص‌های مربوط به تعطیلی مدارس را بررسی و بازبینی کند.

وی تاکید کرد: مدارس باید آخرین واحدهایی باشند که در شرایط اضطراری، فوق‌العاده و اجتناب‌ناپذیر به‌صورت غیرحضوری اداره می‌شوند و تمام تلاش ما و استانداران این است که جریان آموزش به‌صورت حضوری استمرار داشته باشد و با اتخاذ تدابیر لازم در استان‌ها و سطح کشور، از تعطیلی مدارس جلوگیری شود.