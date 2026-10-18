سفرعراقچی به بغداد پایان یافت

وزیر امور خارجه ایران پس از پایان نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی، بغداد را به مقصد تهران ترک کرد.

به گزارش کرد پرس، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه که برای شرکت در پنجاه و دومین نشست شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی به بغداد سفر کرده، بعد اتمام این نشست و انجام دیدارهای دو جانبه عازم تهران شد.

عراقچی در نخستین روز نشست، با همتایان ترکیه‌ای، مصری و لبنانی خود دیدار کرد.

وی همچنین دیداری با دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی داشت و مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای را مورد گفت‌وگو قرار داد.دیدار علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق و همچنین فواد حسین از دیگر برنامه‌های سفر عراقچی به بغداد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد

تشرف وزیر امور خارجه به حرمین امام موسی‌ بن جعفر (ع) و امام جواد (ع) در کاظمین و دیدار با حیدر عبدالامیر مهدی کاظم، تولیت آستان مقدس کاظمین نیز در این سفر صورت گرفت.