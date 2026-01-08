ترکیه اتباع خود را از ایران خارج کرد؟

کرد پرس، این شایعه در حالی خیلی زود دست به دست شد که خبرگزاری ایسنا در ایران در خبری از پیگیری های این رسانه از سفارت ترکیه در تهران خبر داد و این شایعه را تکذیب کرد.
در خبر ایسنا آمده است: «طبق پیگیریهای خبرنگار ایسنا از سفارت ترکیه در تهران، خبرسازیهای منتشرشده در برخی از شبکههای اجتماعی مبنی بر اقدام آنکارا در خارجکردن شهروندان ترکیهای از ایران صحت ندارد.»
پیشتر برخی کانالها و صفحات در شبکههای اجتماعی مدعی شده بودند بهدلیل تحولات در ایران و منطقه، ترکیه در حال خارجکردن اتباع خود از ایران است.
