۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵

مدیرکل صمت کردستان:

بیش از ۳۶ هزار صنف آلاینده در کردستان وجود دارد

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در سطح استان کردستان بیش از ۳۶ هزار صنف آلاینده وجود دارد که این آمار قابل ملاحظه و نیازمند ساماندهی است.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان کردستان، گفت: در حال حاضر هفت اتحادیه از جمله فلزکاران، مصالح فروشان، تعمیرکاران، شرکت های پخش، نجاران و مشاوران اتومبیل باید در خارج از شهر ساماندهی شوند.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد مجتمع های صنفی به شرکت های صنعتی واگذار شده و کمیسیون نظارت برای صدور مجوز نمی تواند اقدام کند و تنها مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بر ساماندهی و انتقال صنوف آلاینده و مزاحم به مجتمع های صنفی خارج از شهرها تأکید کرد.

