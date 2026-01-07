قیچی شدن ۲۴۹ گرم طلای غیراستاندارد در کردستان

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در این مدت ۲۳۲ گشت مشترک با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط در سطح استان برگزار شد که بخشی از آن به نظارت بر واحدهای عرضه طلا اختصاص داشت.

وی افزود: در جریان بازرسی از ۲۴۲ واحد طلافروشی، ۲۴۹.۱۱ گرم طلای غیراستاندارد شناسایی و مطابق ضوابط قانونی قیچی شد.

مدیرکل استاندارد کردستان با تأکید بر حقوق مصرف کنندگان، اظهار کرد: شهروندان هنگام خرید مصنوعات طلا حتماً به کُد ساخت و نشان استاندارد توجه کنند تا از خرید کالای غیراستاندارد جلوگیری شود.

سحری هدف از اجرای این گشت ها را ارتقای کیفیت کالاها، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از عرضه محصولات غیراستاندارد عنوان کرد.