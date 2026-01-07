محکومیت ۱۲ میلیارد ریالی قاچاقچی بنزین در مریوان

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: پرونده قاچاق ۳ هزار و ۸۰۰ لیتر بنزین به ارزش ۳ میلیارد ریال در شعب تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و با احتساب ارزش خودروی حامل سوخت، حکم پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: ماموران گمرک حین کنترل و پایش خودروهای عبوری، سوخت قاچاق را از داخل مخزن یک دستگاه کامیون کشف کرده و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.