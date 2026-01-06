رونق تدریجی گردشگری در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، نشریه گردشگری انگلیسی زبان گلوبال تراول نیوز انگلیس، در گزارش مفصلی به دلایل افزایش گردشگران خارجی در اقلیم کردستان عراق پرداخته است. در این گزارش اشاره شده افزایش شمار بازدیدکنندگان بینالمللی و بازخوردهای مثبت آنها نشان میدهد سرمایهگذاریهای چندساله در حوزه امنیت، راهها، خدمات گردشگری و تسهیل ورود مسافران، بهتدریج در حال تغییر برداشت جهانی از موقعیت اقلیم کردستان است. در تعطیلات سال نو میلادی، گروهی از گردشگران اهل جمهوری چک از کیفیت جادهها، نظم اداری و سهولت سفر در این منطقه ابراز رضایت کردند. برخی از آنان، بهویژه مسافرانی که چندین بار از این منطقه بازدید کرده اند، حتی کیفیت راههای ارتباطی در بخشهایی از اقلیم کردستان را با استانداردهای اروپا قابل مقایسه دانستند که بیانگر سرعت تحولات زیرساختی این منطقه در یک دهه اخیر است.
منطقهای خودگردان با هویت تاریخی متمایز
اقلیم کردستان در شمال عراق و در همسایگی ترکیه، ایران و سوریه قرار دارد و بهعنوان یک منطقه خودگردان، دارای دولت، پارلمان و نیروهای امنیتی مستقل است. مرکز آن، اربیل (هەولێر)، یکی از قدیمیترین شهرهای مسکونی جهان به شمار میرود و ارگ تاریخی اربیل، ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، نماد بیش از شش هزار سال تاریخ پیوسته این شهر است.
اگرچه اقلیم کردستان از نظر سیاسی بخشی از عراق محسوب میشود، اما ساختار حکمرانی، هویت سیاسی و راهبرد گردشگری آن تفاوت محسوسی با دیگر مناطق کشور دارد؛ موضوعی که برای بسیاری از گردشگران خارجی، بهویژه آنهایی که عراق را با ناامنی در مناطق دیگر پیوند میزنند، اهمیت ویژهای دارد.
امنیت؛ عامل کلیدی تغییر نگاه گردشگران
امنیت همچنان مهمترین دغدغه گردشگران بالقوه است، اما تجربه مسافران خارجی نشان میدهد این نگرانی در عمل تا حد زیادی برطرف شده است. اقلیم کردستان تحت کنترل نیروهای پیشمرگه قرار دارد و در دوره بحران داعش بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، نسبت به دیگر مناطق عراق از ثبات بیشتری برخوردار بود.
امروزه شهرهای اصلی مانند اربیل، سلیمانیه و دهوک از حضور مستمر نیروهای امنیتی برخوردارند و گزارشها حاکی از آن است که وقوع حوادث مرتبط با گردشگران بسیار نادر است. بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی میگویند با احساس آرامش در خیابانها تردد میکنند، از بازارها و مراکز شهری بازدید دارند و سفرهای بینشهری را بدون نگرانی انجام میدهند؛ تجربهای که برخی آن را حتی مطلوبتر از سفر به بخشهایی دیگر از خاورمیانه توصیف میکنند.
تسهیل روادید و بهبود دسترسی
سهولت دریافت ویزای فرودگاهی یکی از عوامل تعیینکننده در انتخاب اقلیم کردستان بهعنوان مقصد سفر عنوان میشود. سادهسازی فرآیند ورود، همراه با توسعه شبکه جادهای و بهبود ارتباطات بینشهری، موانع سنتی سفر را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
فرودگاههای بینالمللی اربیل و سلیمانیه نیز با گسترش تدریجی پروازهای منطقهای، نقش مهمی در افزایش دسترسی ایفا میکنند. همزمان، احداث و بهسازی بزرگراهها، اتصال مناطق کوهستانی، شهرهای تاریخی و جاذبههای طبیعی را که پیشتر دسترسی دشواری داشتند، تسهیل کرده است.
طبیعت و فرهنگ؛ چهرهای متفاوت از گردشگری خاورمیانه
یکی از مهمترین شگفتیها برای گردشگران خارجی، تنوع طبیعت اقلیم کردستان است. رشتهکوههای زاگرس، دره راوندوز، آبشارهایی مانند گَلیعلیبگ و مناطق جنگلی، چشماندازهایی را ارائه میدهند که کمتر با تصویر رایج گردشگری خاورمیانه همخوانی دارد. بارش سنگین برف در زمستان نیز زمینهساز شکلگیری گردشگری زمستانی شده است؛ حوزهای نوظهور که مسئولان محلی آن را بخشی از آینده این صنعت میدانند.
در کنار طبیعت، مؤلفههای فرهنگی نقش محوری دارند. بازارهای سنتی، موسیقی و رقص کردی، موزهها و فضای پرجنبوجوش کافهها، تصویری از جامعهای با پیوندهای اجتماعی قوی و فرهنگ مهماننوازی ارائه میدهد. غذاهای کردی نیز، با تنوعی از کبابها، غذاهای حاوی برنج ، نانهای محلی و سبزیجات تازه، اغلب مورد توجه و تحسین گردشگران قرار میگیرد.
رشد آماری و برنامهریزی بلندمدت
بر اساس اعلام مسئولان گردشگری اقلیم، تنها منطقه سوران در یک سال گذشته میزبان حدود ۱.۵ میلیون گردشگر بوده که نزدیک به ۱۵ درصد آنها از خارج از عراق آمدهاند. اگرچه گردشگران داخلی و منطقهای همچنان سهم غالب را دارند، افزایش تدریجی گردشگران بینالمللی بهعنوان نشانهای از ارتقای اعتماد جهانی به امنیت و ثبات اقلیم کردستان ارزیابی میشود.
این روند بخشی از یک راهبرد آگاهانه است. دولت اقلیم کردستان گردشگری را یکی از محورهای اصلی تنوعبخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تعریف کرده و سرمایهگذاری در زیرساختها، امنیت و برندینگ مقصد را در قالب یک برنامه بلندمدت دنبال میکند.
از مقصدی کمتر شناختهشده تا گزینهای در حال تثبیت
با وجود چالشهایی مانند محدود بودن پروازهای مستقیم دوربرد و تداوم برخی تصورات منفی برآمده از گذشته، اقلیم کردستان بهتدریج جایگاه خود را در میان گردشگران اروپایی و منطقهای تثبیت میکند. این منطقه اکنون بیش از پیش بهعنوان مقصدی دیده میشود که ترکیبی کمنظیر از فرهنگ اصیل، طبیعت چشمگیر، امنیت فردی و تجربهای دور از ازدحام گردشگری انبوه را ارائه میدهد.
برای شمار فزایندهای از مسافران خارجی، اقلیم کردستان دیگر صرفاً مقصدی ناشناخته یا پرریسک نیست، بلکه گزینهای قابل توصیه برای سفر و کشف است.
