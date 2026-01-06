احداث بازارچه توزیع کالاهای اساسی در شهر کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ سرپرست شهرداری کرمانشاه با بیان این مطلب گفت: این طرح بهطور مشترک با همکاری اعضای کارگروه «اقدام مشترک تنظیم بازار» به مرحله اجرا درآمده است و هدف اصلی این بازارچههای موقت تأمین کالاهای ضروری با قیمت مناسب و بدون واسطه برای اقشار کمدرآمد است.
بیژن مرادی افزود: در این طرح، نظارت بر کیفیت و قیمت کالاها بهطور ویژه تقویت شده است و طی آن شهرداری کرمانشاه با همکاری فرمانداری و دستگاههای نظارتی، اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچگونه تخلفی در قیمتگذاری و عرضه کالاها رخ نخواهد داد و تمام کالاها مطابق با استانداردهای با همکاری جهاد کشاورزی و تعاون روستایی بصورت مشخص توزیع میشود.
سرپرست شهرداری کرمانشاه گفت: کالاهای هدف این بازارچهها شامل اقلام اساسی مانند برنج، روغن، شکر، قند و… دیگر مایحتاج ضروری خواهد بود، در این بازارچه ها شهرداری توجه ویژهای به عرضه کالاهای تولید داخل دارد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، وابستگی به واردات کاهش یابد.
این اقدام، گامی مؤثر در کاهش مشکلات معیشتی شهروندان است و میتواند الگوی مناسبی برای دیگر شهرها در راستای توزیع عادلانه کالاهای اساسی باشد. شهرداری کرمانشاه با اجرای این طرح، در تلاش است تا رفاه بیشتری برای مردم فراهم کند و به تقویت اقتصاد محلی کمک نماید.
