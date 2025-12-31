به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه روز سهشنبه با دکتر عبداللهینژاد، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با تحقق یک مطالبه قدیمی، زمینه استقلال حقوقی قوطیسازی زمزم در کرمانشاه و بازگشت درآمدها و مالیات این واحد صنعتی به استان را فراهم کرد؛ توافقی مهم که همزمان مسیر اجرای طرح توسعه، افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی جدید در استان را نیز هموار ساخت.
در این نشست که معاون اجرایی هلدینگ صنایع غذایی سینا، مدیرعامل شرکت زمزم ایران، مدیرکل و معاونین صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز حضور داشتند، توافقی مهم و اثرگذار برای استان کرمانشاه حاصل شد.
بر اساس این توافق، شرکت قوطیسازی زمزم که تاکنون با عنوان زمزم آذربایجان شرقی در کرمانشاه فعالیت میکرد، از این پس با شخصیت حقوقی مستقل و با نام «قوطیسازی زمزم کرمانشاه» به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
تا پیش از این، درآمدها و پرونده مالیاتی این واحد صنعتی برای استان دیگری بود و استان کرمانشاه از منافع مالی و درآمدی آن بیبهره میماند؛ اما با تصمیم امروز، درآمدها و مالیات پرداختی این شرکت در استان کرمانشاه خواهد بود که تحقق یک مطالبه قدیمی و رفع دغدغهای دیرینه برای مردم و اقتصاد استان به شمار میرود.
استاندار کرمانشاه در ادامه این دیدار، اجرای طرح توسعه کارخانه قوطیسازی زمزم کرمانشاه را نیز بهعنوان مطالبهای مهم مطرح کرد که با استقبال مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا مواجه و مقرر شد تسهیلات مورد نیاز این طرح از محل مصوبات سفر رئیسجمهور تأمین شود.
بر اساس این توافق، طرح توسعه کارخانه شامل ایجاد خط تولید درب، نوشابه و راهاندازی خط جدید بطریسازی زمزم در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار خواهد بود که نقش مهمی در رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی در استان ایفا میکند.
شرکت قوطیسازی زمزم هماکنون با حجم سرمایهگذاری ۸۵۰۰ میلیارد تومان، برای ۹۶ نفر بهصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است که با اجرای طرح توسعه، این ظرفیت بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
