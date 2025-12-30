تعطیلی مدارس در محلات شیخ مقصود و اشرفیه حلب

به گزارش کردپرس، در پی تحریمهایی که فعالیت آموزشی را در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب متوقف کرده است، ۱۳ مدرسه در این مناطق تعطیل شدند. کمیته آموزش و پرورش محلهها اعلام کرد که مدارس وابسته به مدیریت خودگردان و همکار با دولت موقت تا پایان سال تحصیلی باز نخواهند شد. رئیس کمیته آموزش و پرورش با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی حضور دانشآموزان و باقی ماندن ۴ هزار دانشآموز بدون کتاب، بر لزوم رفع تحریمها تأکید کرد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، در شیخ مقصود و اشرفیه حلب به دلیل تحریمهایی که منجر به توقف فعالیت آموزشی شده است، ۱۳ مدرسه تعطیل شدند.
کمیته آموزش و پرورش محلههای شیخ مقصود و اشرقیه امروز بیانیهای صادر کرد.
براساس این بیانیه، ۱۳ مدرسه وابسته به مدیریت خودگردان و مدارس همکار با مدیریت خودگردان و دولت موقت تا پایان سال تحصیلی باز نخواهند شد.
«زهیده رشید» رئیس مشترک کمیته آموزش و پرورش، در رابطه با این بیانیه اظهار داشت:
«به دنبال تحریمهایی که دولت موقت اعمال کرده است، فعالیت آموزشی در مراکز آموزشی در هر دو محله متوقف شده و این وضعیت بر روان دانشآموزان نیز تأثیر گذاشته است.»
رشید افزود که این تصمیم پس از بررسی وضعیت دانشآموزان اتخاذ شده و نرخ حضور در مدارس تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
او همچنین گفت که تحریمها باعث شده که دانشآموزان مدارس تحت برنامه مدیریت خودگردان در هر دو محله، که تعداد آنها ۴ هزار نفر است، بدون کتاب باقی بمانند.
رشید خواستار رفع تحریمها از این دو محله شد.
در شیخ مقصود و اشرفیه در مجموع ۱۳ مدرسه وجود دارد که ۳ مدرسه مستقیماً وابسته به مدیریت خودگردان هستند و ۱۰ مدرسه دیگر همکار با دولت موقت و کمیته آموزش و پرورش میباشند. در این مدارس حدود ۲۵ هزار دانشآموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه و آمادگی تحصیل میکنند.
کمیته آموزش و جامعه دموکراتیک حلب، با بررسی تأثیرات تحریمها و مشورت با اتحادیه معلمان و اتحادیه دانشآموزان در هر دو محله، احتمال تمدید تعطیلی مدارس تا بعد از ۴ ژانویه ۲۰۲۶ را بررسی میکنند.
