مجموعه شعر کُردی «هەگ شاعرم ئەنارم» اثر «موسی امایی» رونمایی شد

سرویس ایلام - به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان و با همکاری خانه کتاب ایلام آئین رونمایی از کتاب «هەگ شاعرم ئەنارم» اثر موسی امایی در محل سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه مرکزی شهر ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، بخش ویژه این آئین با نقد و بررسی این اثر توسط ظاهر سارایی، فرزاد جمالوندی و فرهاد شاهمرادیان در فضای فرهنگی و صمیمی با تجلیل و رونمایی از کتاب این شاعر جوان همراه بود.

سمیه حیدری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ایلام، در این آیین بر نقش محوری کتاب در ارتقای سلامت فکری و اجتماعی جامعه تأکید کرد و گفت: هر اندازه جامعه ما کتاب‌خوان‌تر باشد، به همان میزان از سلامت فکری و اجتماعی بالاتری برخوردار خواهد بود.

وی با تقدیر از تلاش‌های نویسندگان، ناشران و مسئولان فرهنگی افزود: کتابخانه‌های عمومی تنها مکان مطالعه نیستند، بلکه کانونی برای شور فرهنگی و تعامل اجتماعی‌اند. از همه مردم، به‌ویژه خانواده‌ها می‌خواهم با عضویت در کتابخانه‌ها و دعوت دیگران به مطالعه، گامی در مسیر رشد فرهنگی استان بردارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی در ادامه از خیرین و علاقمندان به فعالیت‌های فرهنگی دعوت کرد تا در طرح‌های انجمن خیرین کتابخانه‌ساز استان ایلام مشارکت کنند و گفت: کمک به ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها، هدیه‌ای ماندگار به نسل کودک و نوجوان است و پایه‌گذار جامعه‌ای فرهیخته‌تر خواهد بود.

