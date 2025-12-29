مجموعه شعر کُردی «هەگ شاعرم ئەنارم» اثر «موسی امایی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، بخش ویژه این آئین با نقد و بررسی این اثر توسط ظاهر سارایی، فرزاد جمالوندی و فرهاد شاهمرادیان در فضای فرهنگی و صمیمی با تجلیل و رونمایی از کتاب این شاعر جوان همراه بود.
سمیه حیدری، مدیرکل کتابخانههای عمومی ایلام، در این آیین بر نقش محوری کتاب در ارتقای سلامت فکری و اجتماعی جامعه تأکید کرد و گفت: هر اندازه جامعه ما کتابخوانتر باشد، به همان میزان از سلامت فکری و اجتماعی بالاتری برخوردار خواهد بود.
وی با تقدیر از تلاشهای نویسندگان، ناشران و مسئولان فرهنگی افزود: کتابخانههای عمومی تنها مکان مطالعه نیستند، بلکه کانونی برای شور فرهنگی و تعامل اجتماعیاند. از همه مردم، بهویژه خانوادهها میخواهم با عضویت در کتابخانهها و دعوت دیگران به مطالعه، گامی در مسیر رشد فرهنگی استان بردارند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی در ادامه از خیرین و علاقمندان به فعالیتهای فرهنگی دعوت کرد تا در طرحهای انجمن خیرین کتابخانهساز استان ایلام مشارکت کنند و گفت: کمک به ساخت و تجهیز کتابخانهها، هدیهای ماندگار به نسل کودک و نوجوان است و پایهگذار جامعهای فرهیختهتر خواهد بود.
نظر شما