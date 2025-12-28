برخورد قاطع پلیس با اراذل و اوباش در مریوان؛ ۱۹ نفر در آذرماه دستگیر شدند

سرهنگ طیب محمدی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در پی وقوع چند فقره نزاع و درگیری و همچنین ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم توسط مزاحمان خیابانی، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدامات مجرمانه به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی پس از هماهنگی با دادستان محترم شهرستان و در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، موفق شدند ۱۹ نفر از اراذل و اوباش را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مریوان با بیان اینکه برخورد با مخلان نظم و امنیت بدون اغماض انجام می شود، اظهار کرد: از افراد دستگیرشده، تعدادی با تشکیل پرونده قضایی روانه زندان شدند و سایر افراد نیز پس از اخذ تعهد کتبی، تذکرات قانونی لازم را دریافت کردند.

سرهنگ محمدی در ادامه از کشف مقادیری سلاح از متهمان خبر داد و ادامه داد: در این عملیات، چهار قبضه سلاح شامل کلت کمری و سلاح شکاری به همراه فشنگ مربوطه و همچنین هفت قبضه سلاح سرد از قبیل قمه و چاقوی ضامن دار کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای حفظ امنیت عمومی، یادآور شد: اراذل و اوباش و افراد سابقه داری که با تهدید، درگیری یا ایجاد مزاحمت برای شهروندان نظم و امنیت جامعه را خدشه دار کنند، حتی در صورت نداشتن شاکی یا اعلام رضایت شاکیان، برابر قانون تحت پیگرد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.