پایان تنش آبی بانه با ورود ۳۵۰ لیتر بر ثانیه آب به سد

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان، اجرای این پروژه را یکی از مهم ترین اقدامات زیرساختی سال های اخیر در حوزه منابع آب دانست و گفت: آب سد چراغ ویس از طریق یک ابر سامانه آبرسانی به ارزش حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به سد بانه منتقل شد و فاز اول پروژه پس از ۵ ماه تلاش شبانه روزی به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به شرایط دشوار اجرای طرح، اظهار کرد: این پروژه در حالی به سرانجام رسید که عملیات اجرایی آن در شرایط سخت اقلیمی، از جمله بارش شدید برف و کولاک، بدون وقفه ادامه داشت و در نهایت تأمین آب شرب پایدار برای شهر بانه محقق شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با تأکید بر اینکه بانه در ماه های گذشته به دلیل محدودیت منابع آبی و افزایش مصرف با تنش جدی مواجه شده بود، افزود: ضرورت اجرای سریع یک پروژه اضطراری اما پایدار، ما را به سمت برنامه ریزی فنی دقیق و هم افزایی میان دستگاه های اجرایی سوق داد؛ حمایتی که با پشتیبانی وزارت نیرو و همکاری دستگاه های استانی و شهرستانی محقق شد.

آریانژاد این طرح را نماد همت جمعی و اقدام جهادی دانست و ادامه داد: آنچه این پروژه را به نتیجه رساند، فراتر از تجهیزات و زیرساخت ها بود؛ صبوری مردم بانه و تلاش بی وقفه مهندسان، کارشناسان و کارگران نقش تعیین کننده ای در عبور از این مقطع حساس داشت.

وی با بیان اینکه تأمین آب شرب پایدار خط قرمز شرکت آب منطقه ای کردستان است، یادآور شد: با بهره برداری از این طرح، تاب آوری سامانه تأمین آب بانه افزایش یافته و بستر عبور ایمن از دوره های تنش آبی و ارتقای امنیت آبی منطقه فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان بیان کرد: این شرکت با رویکردی بلندمدت و مبتنی بر مدیریت علمی منابع آب، تمام توان خود را برای پایداری و تأمین مطمئن آب در سراسر استان به کار خواهد گرفت.