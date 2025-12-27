کاهش درآمد سالانه سلیمانیه و حلبچه

به گزارش کردپرس، وب‌سایت «شفافیت» اعلام کرد که درآمد استان‌های سلیمانیه و حلبچه در سال جاری به بیش از ۸۹۴ میلیارد دینار رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته بیش از ۹۰۰ میلیارد دینار بوده است.

درآمد یک‌ماهه‌ی استان‌های سلیمانیه و حلبچه در بازه‌ی زمانی ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، معادل ۶۰ میلیارد و ۷۱ میلیون و ۷۷۹ هزار دینار بوده است.

در همین بازه‌ی زمانی در ماه قبل، میزان درآمد این دو استان ۶۲ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۶۷۵ هزار دینار ثبت شده بود.

این وب‌سایت همچنین درآمد هفتگی دو استان یادشده را منتشر کرده و اعلام کرده است که از ۲۰ این ماه تا امروز، مجموع درآمد به ۱۸ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۸۸ هزار دینار رسیده است.

طبق گزارش شفافیت، درآمد هفتگی این دو استان در هفته‌ی پیش از آن، ۱۸ میلیارد و ۸۵۵ میلیون و ۶۲۱ هزار دینار بوده است.

درآمد سال گذشته‌ی این دو استان در مجموع ۹۰۰ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۷۴۸ هزار دینار اعلام شده، در حالی که درآمد امسال تا امروز به ۸۹۴ میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۴۴۹ هزار دینار رسیده است. بر این اساس، درآمد امسال در مقایسه با سال گذشته، بیش از ۵ میلیارد و ۵۰۵ میلیون دینار کاهش یافته است.

این در حالی است که طی سه سال گذشته، با شعار سیستماتیک‌سازی و دیجیتالی‌کردن خدمات شهروندی در نهادهای دولتی، به ابتکار و با نظارت دفتر قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، وب‌سایت شفافیت راه‌اندازی شده است.