تداوم فعالیت سامانه های بارشی و افت دما در کردستان تا اواسط هفته

سرویس کردستان - فعالیت سامانه های بارشی جدید از امروز شنبه آغاز شده و تا روز سه شنبه به صورت متناوب استان کردستان را تحت تأثیر قرار می دهد.

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی ها، در این بازه زمانی آسمان استان اغلب ابری و مه آلود خواهد بود و بارش برف و باران که سهم برف در آن بیشتر است، همراه با وزش باد گاهی شدید رخ می دهد.

شدت بارش ها در نیمه غربی استان بیشتر برآورد شده و مناطق بانه، مریوان، سروآباد به ویژه ناحیه هورامان، همچنین بخش های غربی سنندج، سقز و کامیاران با ریزش های قابل توجه تری روبه رو خواهند شد.

در این مناطق احتمال مه گرفتگی، کاهش دید افقی و اختلال جدی در تردد محورهای مواصلاتی وجود دارد. در نیمه شرقی استان اگرچه میزان بارش کمتر پیش بینی شده، اما وزش باد شدید و تندبادهای لحظه ای می تواند موجب کولاک برف و کاهش محسوس دید افقی شود و مشکلاتی را برای رفت وآمد ایجاد کند.

همچنین از روز دوشنبه با نفوذ توده هوای سرد، دمای هوا در سطح استان به طور محسوسی کاهش می یابد و از اواخر هفته شرایط یخبندان تشدید خواهد شد؛ موضوعی که می تواند بر وضعیت جاده ها و زندگی روزمره شهروندان تأثیرگذار باشد.

