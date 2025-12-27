تداوم فعالیت سامانه های بارشی و افت دما در کردستان تا اواسط هفته

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی ها، در این بازه زمانی آسمان استان اغلب ابری و مه آلود خواهد بود و بارش برف و باران که سهم برف در آن بیشتر است، همراه با وزش باد گاهی شدید رخ می دهد.

شدت بارش ها در نیمه غربی استان بیشتر برآورد شده و مناطق بانه، مریوان، سروآباد به ویژه ناحیه هورامان، همچنین بخش های غربی سنندج، سقز و کامیاران با ریزش های قابل توجه تری روبه رو خواهند شد.

در این مناطق احتمال مه گرفتگی، کاهش دید افقی و اختلال جدی در تردد محورهای مواصلاتی وجود دارد. در نیمه شرقی استان اگرچه میزان بارش کمتر پیش بینی شده، اما وزش باد شدید و تندبادهای لحظه ای می تواند موجب کولاک برف و کاهش محسوس دید افقی شود و مشکلاتی را برای رفت وآمد ایجاد کند.

همچنین از روز دوشنبه با نفوذ توده هوای سرد، دمای هوا در سطح استان به طور محسوسی کاهش می یابد و از اواخر هفته شرایط یخبندان تشدید خواهد شد؛ موضوعی که می تواند بر وضعیت جاده ها و زندگی روزمره شهروندان تأثیرگذار باشد.