به گزارش کرد پرس، سیدجمیل احمدی روز سه‌شنبه در دومین جلسه کارگروه توسعه مهارت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان که با حضور «جون پیو کیم» سفیر جمهوری کره‌جنوبی برگزار شد، گفت: سفیر کره‌جنوبی به‌عنوان سفیر مهارت معرفی شده و طی سال‌های اخیر اقدامات ارزشمند و بی‌بدیلی در حوزه توسعه مهارت در کشورمان انجام داده است.

وی با اشاره به تغییر رویکردهای این سازمان، افزود: مشارکت‌جویی، بین‌المللی‌سازی آموزش‌ها، تقاضامحوری، دیجیتال‌سازی و توجه به اقتصاد سبز از مهم‌ترین راهبردهای جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است.

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: در حوزه دیجیتال‌سازی، آموزش حدود ۵۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار گرفته و ظرفیت ۷۰۰ مرکز دولتی و بیش از ۳۰ هزار مرکز خصوصی، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

احمدی با اشاره به ایجاد مرکز فناوری خودرو با حمایت کره‌جنوبی، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم بین‌المللی‌سازی، انتقال فناوری است و مرکز فناوری خودرو نمونه‌ای موفق از این رویکرد در حوزه آموزش‌های تخصصی محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: در قالب تفاهم‌نامه میان ایران و کره‌جنوبی، این کشور ۷.۵ میلیون دلار برای توسعه مرکز تربیت مربی کمک کرده و برای سال ۲۰۲۶ نیز برنامه مشترکی در حوزه آموزش و تربیت مربیان تدوین شده است.

سفیرجمهوری کره‌جنوبی نیز با اشاره به تکمیل پروژه زیرساخت‌های آموزشی و کمک بلاعوض ۵۰۰ هزار دلاری در کردستان، بیان کرد: این پروژه بر اساس نیازهای واقعی استان طراحی شده و نقش مهمی در توسعه مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان دارد.

جون پیو کیم گفت: این پروژه استانی در کنار پروژه ملی مرکز تربیت مربیان، گام مهمی در مسیر ارتقای سطح همکاری‌های ۲ کشور محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز در این جلسه، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند بخش قابل توجهی از مسیر اشتغال‌زایی و توسعه پایدار استان را هموار کند.

ارسلان ازهاری با بیان اینکه اصلاح نظام‌های آموزشی می‌تواند تا ۱۰ درصد در رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد، افزود: حدود ۸۰ درصد آموزش‌های مهارتی، افراد را به سمت اشتغال و کسب درآمد سوق می‌دهد.

وی خواستار ایجاد مرکزی مشابه مرکز ملی تربیت مربی در استان شد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت مرزی کردستان، انتظار داریم زمینه بهره‌مندی شهروندان اقلیم کردستان عراق از خدمات آموزشی مهارتی در این استان نیز فراهم شود.

در پایان، رئیس اتاق بازرگانی سنندج با تاکید بر نقش نیروی انسانی ماهر، بیان کرد:حمایت کره‌جنوبی تنها به انتقال تجهیزات محدود نمی‌شود، بلکه انتقال تجربه و نگاه توسعه‌محور به آموزش مهارتی است که اشتغال‌زایی پایدار را به دنبال دارد.