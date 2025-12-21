انتشار ویدیوی جنجالی کارمندان محیط زیست آذربایجان غربی/ماجرای سکه ها چه بود؟

حجت جباری در این باره به ایرنا افزود: ویدئوی منتشرشده مربوط به مهرماه سال گذشته است و طبق بررسی‌های اولیه، دو نفر از نیروهای شرکتی که محیط‌بان هستند، در حال گفت‌وگو با یکی دیگر از همکاران خود دیده می‌شوند.

او با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ‌گونه تبدیل وضعیت استخدامی برای این افراد انجام نشده است، گفت: این نیروها همچون سال‌های گذشته در قالب شرکتی مشغول به کار هستند و هیچ اقدام خارج از ضوابط در این زمینه صورت نگرفته است.

جباری ادامه داد: آنچه در ویدئوی منتشرشده مشاهده می‌شود، به‌نظر مربوط به موضوع واسطه‌گری برای پیگیری یک پرونده در دستگاهی دیگر بوده و ارتباطی با فرآیندهای داخلی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان ندارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی همچنین درباره فرد حاضر در ویدئو که از کارکنان رسمی این اداره‌کل بوده است، توضیح داد: این فرد در همان سال گذشته و پس از مشخص شدن موضوع، بلافاصله از سمت خود عزل شد.

جباری با اشاره به اینکه منبع انتشار ویدئو و عمدی یا غیرعمدی بودن آن مشخص نیست، خاطرنشان کرد: موضوع هم‌اکنون در یکی از شعب مراجع قضایی در دست بررسی است و بدون تردید، رأی نهایی دستگاه قضایی فصل‌الخطاب خواهد بود؛ اما اینکه اتفاقی مربوط به یک سال گذشته به یکباره این چنین در شبکه‌های اجتماعی نشر پیدا کند،‌ کمی شبهه برانگیز است.

او در پایان تأکید کرد: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی ضمن پایبندی به قانون، از هرگونه بررسی شفاف و قانونی در این زمینه استقبال می‌کند و اجازه نخواهد داد ابهامات مطرح‌شده، خدشه‌ای به عملکرد قانونی این مجموعه وارد کند.

به گزارش کردپرس، روزهای گذشته یک فیلم ۱۰ دقیقه ای از دوربین مدار بسته مبنی بر رد و بدل شدن سکه با یکی از کارکنان اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان‌غربی در فضای مجازی منتشر شد که در آن دو طرف معامله یا مبادله سکه ها، در حال چانه زدن بر سر مبلغ و رقم پول رد و بدل شده در یک مغازه لحاف دوزی هستند!

گفته می شود؛ این فیلم از آبان ماه سال جاری در اختیار سازمان بازرسی کشور هم قرار گرفته است.