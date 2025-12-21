مهاجرت یکی از تهدیدات جدی منطقه است

به گزار کردپرس، رضا رحمانی در آیین افتتاح واحد تولیدی دنیز پلاستیک در شهرک صنعتی خوی، با بیان اینکه مسیر توسعه استان از تقویت سرمایهگذاری میگذرد، افزود: توزیع متوازن سرمایهگذاری در شهرستانها از جمله خوی و چایپاره از اولویتهای مدیران باشد چرا که این رویکرد میتواند به رونق تولید و اشتغال پایدار منجر شود.
او همچنین با اشاره به شعار سال و تدوین برنامههای توسعهای استان براساس این شعار، خاطرنشان کرد: باید زمینه را برای حضور گسترده سرمایهگذاران در بخشهای مختلف استان از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مهیا کنیم.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در شتاببخشی به توسعه استان، گفت: سرمایهگذاریهای بزرگی در راه است و تلاش میکنیم میزان جذب سرمایهگذاران در شهرستانهای مختلف افزایش یابد.
رحمانی به ظرفیتهای تاریخی و صنعتی شهرستان خوی نیز اشاره کرده و افزود: خوی شهر بزرگی است و باید این شهر تاریخی بتواند روزهای طلایی خود را بازیابی کند.
او در پایان با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان خوی در حوزه نساجی و پوشاک، اضافه کرد: خوی از دیرباز در این صنعت سابقه داشته و امروز نیز نساجی یکی از مهمترین ظرفیتهای منطقهای آن به شمار میرود.
در سفر استاندار به خوی آیین بهرهبرداری از قطعه نخست بزرگراه سهراهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
قطعه اول باند دوم محور سه راهی ایواوغلی به گیت منطقه آزاد ماکو در مجموع ۱۲.۵ کیلومتر طول دارد که ۱۰ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسید و عملیات آسفالتریزی مابقی مسیر نیز در حال انجام است.
