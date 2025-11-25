به گزارش کردپرس، کلنل فیتز جرالد، فرمانده نیروهای ائتلاف در اقلیم کردستان، و هیئت نظامی همراهش با سرتیپ عیسی عزیر، رئیس ستاد وزارت پیشمرگه دیدار کردند.

به نوشته کردستان۲۴، در این دیدار، که یکی از جلسات دوره‌ای میان دو طرف به شمار می‌رود، وضعیت امنیتی منطقه و تحولات نظامی مورد ارزیابی قرار گرفت. محور اصلی و حساس گفتگوها، تعیین سازوکارهای مناسب برای هماهنگی فعالیت‌های فرماندهی در مناطق مختلف و چگونگی تسریع روند ادغام نیروهای گوناگون در بدنه‌ی وزارت پیشمرگه بود. این بخشی از پروژه‌ای گسترده برای ملی‌سازی نیروهای نظامی اقلیم کردستان است.

مقامات ارشد نظامی دو طرف بر تداوم حمایت‌های لجستیکی و مشاوره‌ای نیروهای ائتلاف از نیروی پیشمرگه برای تشکیل یک نیروی ملی منسجم و قدرتمند توافق کردند.

همچنین، دو طرف بر تعهد خود برای توسعه‌ی روابط نظامی و گسترش سطح هماهنگی‌ها تاکید کردند تا این همکاری‌ها در راستای تامین امنیت و ثبات اقلیم کردستان باشد.