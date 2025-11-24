۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۳

حکم قطعی اخلالگران دارو در ارومیه برای ١١ نفر صادر شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: حکم قطعی پرونده اخلال در نظام توزیع داروئی کشور در دادگاه تجدیدنظر صادر و ۱۱ نفر به مجازات‌های مختلف محکوم شدند.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در گفت‌وگو یا خبرنگاران افزود: خرید و فروش سازمان یافته داروهای غیرمجاز، احتکار دارو و نیز توزیع دارو خارج از شبکه جرم این افراد بود که تحت تعقیب دستگاه قضایی گرفته و پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و محاکم محکوم شدند.

او اضافه کرد: این ۱۱ نفر به مجازات‌هایی از قبیل، حبس، شلاق، جزای نقدی و پرداخت پنج برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند که حکم صادره در اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا در می‌آید.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی تاکید کرد: امنیت بهداشتی و سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در این‌باره با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد می‌شود.

