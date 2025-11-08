۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۸

منطقه آزاد ماکو صاحب اتاق بازرگانی ویژه می‌شود

سرویس آذربایجان غربی- تفاهم‌نامه میان سازمان منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانیدر راستای گسترش تعاملات اقتصادی و با هدف بررسی امکان تشکیل «اتاق بازرگانی ویژه و مستقل منطقه آزاد ماکو»، به امضا رسید.

به گزارش کردپرس، از منطقه آزاد ماکو؛ با تفاهم‌ میان سازمان منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی و با هدف بررسی امکان تشکیل «اتاق بازرگانی ویژه و مستقل منطقه آزاد ماکو»، با موافقت نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ماکو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زمین مورد نیاز جهت احداث ساختمان و ابنیه مورد نیاز از طریق منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو تحویل اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی می‌شود

 این تفاهم‌نامه  اقدام ماندگار بزرگی جهت تسهیل امور بازرگانان و سرمایه گذاران منطقه آزاد ماکو خواهد شد و بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف بر تقویت جایگاه بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو، تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی با اتاق بازرگانی و بررسی راهکارهای ایجاد «اتاق بازرگانی ویژه منطقه آزاد ماکو» تأکید کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در جلسه رئیس و اعضای محترم اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه در حوزه‌های تجاری، ترانزیت و سرمایه‌گذاری گفت: «ایجاد یک ساختار منسجم برای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی منطقه، گامی مؤثر در جهت رونق تجارت و توسعه صادرات خواهد بود.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با ابراز خرسندی از آغاز این همکاری اظهار کرد: «اتاق ایران آماده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، در راستای تقویت حضور فعالان اقتصادی مناطق آزاد، بستر لازم برای ایجاد اتاق‌های تخصصی و منطقه‌ای را فراهم کند.»

گفتنی است؛ جهت اجرای این تصمیم مهم و نحوه اجرایی شدن و تشکیل «اتاق بازرگانی منطقه آزاد ماکو» مقرر گردید نماینده اتاق جهت تحویل زمین مورد نیاز به منطقه آزاد ماکو معرفی شود

