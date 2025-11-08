پروازهای فرودگاه ارومیه افزایش یافت

به گزارش کردپرس، عظیم طهماسبی با اشاره به افزایش پروازهای شرکت آتا و ایرتور گفت: شرکت هواپیمایی آتا در راستای توسعه خدمات خود، سه پرواز هفتگی جدید در مسیر ارومیه_تهران و بالعکس برقرار کرده است، این پروازها در روزهای یکشنبه، سهشنبه و جمعه انجام میشوند بهطوری که پرواز ساعت ۱۱ صبح وارد فرودگاه ارومیه شده و ساعت ۱۲ ظهر به مقصد تهران پرواز میکند.
او اضافه کرد: همچنین شرکت ایرتور نیز با هدف پاسخگویی به تقاضای روزافزون مسافران، سه پرواز هفتگی جدید در روزهای شنبه، دوشنبه، پنج شنبه برقرار کرده است که طبق برنامه، در ساعت ۱۸:۳۰ وارد فرودگاه ارومیه شده و سپس در ساعت ۱۹:۳۰به سمت تهران پرواز میکند.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی ادامه داد: اولین پرواز شب خواب شرکت هواپیمایی اتا بامداد ۱۴ آبانماه در فرودگاه ارومیه به زمین نشست.
طهماسبی افزود: بر اساس این برنامه، هر شب یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمای آتا در فرودگاه ارومیه فرود می آید و پس از توقف شبانه، ساعت ۶ صبح روز بعد به مقصد تهران پرواز خواهد کرد.
او گفت: استقرار پرواز شبخواب در فرودگاه ارومیه، امکان برقراری پروازهای صبحگاهی به تهران را فراهم میکند؛ موضوعی که بهویژه برای مسافران کاری و اداری که نیازمند حضور زود هنگام در پایتخت هستند، مزیتی مهم و ارزشمند به شمار میرود.
