افزایش مساحت خشکسالی کردستان در مهرماه 

به گزارش خبرنگار کردپرس، نخستین ماه از فصل پاییز در استان کردستان با خشکسالی و بی بارانی گذشت به طوری که مطابق گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی در دوره های یک و ده ساله تا پایان مهر ماه سال جاری در استان کردستان افزایش داشته و در وضعیت بحرانی به سر می برد.

براساس آمار این مرکز از مجموع ۹۶ درصدی میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی کردستان در دوره یک ساله تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴؛ شهرستان های کامیاران و سقز و سروآباد با ۱۰۰ درصد، مریوان و سنندج و بانه ۹۹ درصد، قروه و بیجار ۹۵ درصد، دیواندره با ۹۰ درصد و دهگلان با ۸۷ درصد دارای بیشترین میزان مساحت خشکسالی در استان بوده اند.

همچنین شهرستان های بانه و سقز در این دوره بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید و شهرستان های کامیاران، سروآباد، سنندج، بیجار، مریوان و قروه هم بیشترین میزان مساحت خشکسالی شدید را داشته اند.

این روند در دوره ده ساله با تغییر چشم گیری همراه است به طوری که از مجموع ۸۱ درصدی مساحت تحت تأثیر خشکسالی تا پایان مهر ماه سال جاری، این شهرستان های کامیاران با ۱۰۰ درصد، بانه با ۹۹ درصد، سروآباد با ۹۵ درصد، مریوان ۹۳ درصد، سنندج با ۸۹ درصد، سقز با ۸۰ درصد، دهگلان ۷۹ درصد، قروه با ۷۶ درصد، دیواندره ۷۱ درصد و بیجار با ۷۰ درصد هستند که بیشترین میزان مساحت خشکسالی را از آنِ خود کرده اند.



همین طور در میزان مساحت تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید در دوره ده ساله این نام شهرستان های سروآباد، کامیاران، بانه و سقز است که ثبت شده و برای خشکسالی شدید هم شهرستان های بانه، مریوان، سنندج و کامیاران دیده می شود.

با این وصف براساس گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی، استان کردستان شاهد مهرماه بسیار خشک بوده به طوری که تمامی شهرستان های این استان در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند. /