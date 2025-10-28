درخواست از صدر اعظم آلمان برای پیشبرد روند صلح کردی در ترکیه

به گزارش کردپرس به نقل از دویچه وله، جمعیت دفاع از اقوام در معرض تهدید، در نامه‌ای سرگشاده از فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، خواست در سفر خود به ترکیه، برای پیشبرد صلح دولت با کردها و آزادی زندانیان سیاسی، از جمله ۱۴۴ شهروند آلمانی تلاش کند.

در این نامه تأکید شدە که کردها همچنان به دلایل سیاسی، از جمله اتهام حمایت از حزب کارگران کُردستان ترکیه مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

همزمان این سازمان از مرتس خواست از جایگاه آلمان به‌عنوان شریک کلیدی ترکیه برای حمایت از فرآیند صلح بهره ببرد و شش مطالبه اصلی: پاسخ مثبت به پیشنهادهای کُردها برای صلح، آغاز گفت‌وگوی واقعی تحت نظارت بین‌المللی، توقف فوری حملات علیه کُردها، آزادی زندانیان سیاسی، کمک به ثبات سوریه بدون تهدید علیه کُردها و قطع حمایت از شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در سوریه را با مقامات ترکیه‌ای مطرح کند.

این سازمان همچنین پیشنهاد کرده کە مرتس پیش از سفر، نمایندگان اقلیت‌های کرد، دروزی و علوی را در دفتر صدراعظم ملاقات کند تا تاکیدی باشد بر حمایت آلمان از حقوق اقلیت‌ها.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در آلمان، قرار است کە مرتس در اوایل نوامبر به ترکیه سفر کند تا با مقامات ترکیه‌، از جمله رئیس‌جمهور این کشور در مورد مسائل اقتصادی، مهاجرت، سوریه و روابط دوجانبه گفت‌وگو کند.

سازمان حقوق‌بشری جمعیت دفاع از اقوام در معرض تهدید، یک سازمان غیردولتی بین‌المللی است که مقر آن در گوتینگن آلمان قرار دارد. هدف اصلی این سازمان ایجاد آگاهی عمومی و حفاظت از اقلیت‌های قومی در سراسر جهان است که از سوی دولت‌های سرکوبگر تهدید می‌شوند. این سازمان با سازمان‌ملل، شورای اروپا و پارلمان برخی از کشورهای اروپایی در زمینە ترویج حقوق‌بشر همکاری دارد.