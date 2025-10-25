۶۲ محدوده امیدبخش معدنی به ایمیدرو واگذار شده است

به گزارش کرد پرس، مهدی سیفی باغی خانی در نشست مشترک نمایندگان ایمیدرو، شرکت صنایع فولاد کردستان، شرکت کومیدکو و اداره کل صمت، گفت: در این پهنه ها، محدوده هایی با پتانسیل بالا به ویژه در حوزه سنگ آهن شناسایی شده اند که می توانند نقش بسزایی در تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان داشته باشند.

وی اظهار کرد: کار در حوزه معدن، نیازمند رویکرد جهادی و بهره گیری مؤثر از ظرفیت های قانونی کشور است.

معاون امور معادن اداره کل صمت کردستان با اشاره به ظرفیت های خدادادی استان کردستان در زمینه ذخایر طلا، آهن و سایر مواد معدنی، افزود: انتظار می رود ایمیدرو با تمام توان و با حسن نیت به این حوزه ورود پیدا کرده و بسترهای لازم برای تحول در بخش معدن و اشتغال استان را فراهم کند.

سیفی باغی خانی ادامه داد: بهره برداری از این ظرفیت ها، حق مردم استان است و باید در راستای تحقق ارزش افزوده و رشد پایدار منطقه ای گام برداشته شود.

وی یادآور شد: تا کنون ۶۲ محدوده معدنی به ایمیدرو برای سرمایه گذاری و فعالیت معدنی واگذار شده و انتظار می رود این مجموعه با تمام ظرفیت در این مسیر ورود کند و با همکاری شرکت های فعال، زمینه تحولی همه جانبه در بخش معدن و صنایع معدنی را در این استان فراهم آورد.