

به گزارش کردپرس، مسعود پزشکیان عصر امروز در نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی آذربایجان‌غربی، با انتقاد از ساختار پرهزینه و ناکارآمد دستگاه‌های دولتی، افزود: هیچ ضرورتی ندارد مدیران چندین اتاق و تشریفات اداری داشته باشند و این هزینه‌ها بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت اصلاح درونی دولت و تکیه بر تخصص به جای روابط، گفت: اگر هر فرد از خود و محیط کاری‌اش شروع کند و انضباط و صرفه‌جویی را در عمل نشان دهد، کشور سامان می‌یابد و اصلاح واقعی یعنی آغاز از درون، نه انتظار از بیرون.

وی همچنین مهار نفس، پرهیز از تفاخر و بازگشت به ساده‌زیستی را از مؤلفه‌های اصلی مدیریت کارآمد دانسته و خاطرنشان کرد: اصلاح باید از خود ما شروع شود، نه از دیگران.



رئیس‌جمهور سپردن کارها به افراد متخصص و آزموده را نیز شرط اصلی عبور از مشکلات دانسته و افزود: کارشناس الزاماً دوست ما نیست؛ ممکن است منتقد ما باشد، اما اگر بخواهیم کشور اصلاح شود باید درِ خانه‌اش برویم و از او دعوت کنیم.



پزشکیان همچنین با تأکید بر اینکه وفاق ملی زمانی محقق می‌شود که همه صداها شنیده شود، اضافه کرد: وفاق یعنی نظم در گفتار و رفتار، نه شعار و باید تحمل دیدگاه‌های مختلف را داشته باشیم و براساس انصاف و شایستگی تصمیم بگیریم.



وی در پایان با بیان اینکه در درمان جامعه باید همان‌طور که برای درمان جسم به سراغ پزشک حاذق می‌رویم، کار را به کاردان بسپاریم، افزود: مشکلات کشور راه‌حل دارد، اما به شرطی که علم و تخصص را بر احساس و تعصب مقدم بدانیم و کار را به اهلش بسپاریم، حتی اگر از ما نباشند.

