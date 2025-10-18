بهگزارش کردپرس، خشایار صنعتی در همایش بوکان مانا، ضمن قدردانی از مهمانان استانی و کشوری به خاطر اهتمام در پیشبرد و اولویتگذاری موضوع میراث تاریخی و باستانی منطقه گفت: بوکان و مناطق پیرامونی آن از نخستین خواستگاههای تمدن و شهرنشینی در ایران بوده و در هزارههای پیش از میلاد بهویژه در قلایچی، مرکزیت تاریخی داشته است، حفظ و معرفی میراثفرهنگی و تاریخی منطقه نیازمند برنامهریزی و اهتمام جدی است.
او افزود: یافتههای باستانشناسی نشان میدهد که بوکان در دوران اشکانی و ساسانی نیز دارای اهمیت نظامی و فرهنگی بوده و وجود پادگانها و آتشکدهها در این منطقه گواه این پیشینه است.
فرماندار ادامه داد: شکلگیری تمدنها به عوامل متعددی از جمله دانش، مهارت و ساختار اداری و نظامی منسجم نیاز دارد و میراث تاریخی ما در همه ابعاد خود یکی از کهنترین ریشههای تمدن بشری را در بردارد.
صنعتی تصریح کرد: با وجود جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفری، بوکان فاقد موزه رسمی است و با احداث موزه بوکان توسط کمیته برنامهریزی شهرستان موافقت و ضمن تخصیص اعتبار در دستور کار اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفته است.
فرماندار بوکان در ادامه به آثار ملی ثبت شده و بناهای تاریخی همچون مسجد جامع این شهر و گونههای نادر محیط طبیعی اشاره کرد و گفت: تشکیل شورای سیاستگذاری و برنامهریزی منسجم برای برگزاری همایشهای علمی و فرهنگی ضروری است.
او در پایان با قدردانی از حضور و مشارکت مهمانان، اساتید و فعالان فرهنگی و اجتماعی، بر تداوم این همایشها و سیاستگذاری و برنامهریزی طرحهای توسعه فرهنگی و تاریخی شهرستان تأکید کرد.
در پایان همایش با اهدای لوح سپاس از کاوشگر محوطه باستانی قلایچی، رئیس گروه پژوهش و موزه ملی تهران و اساتید این حوزه تجلیل و تقدیر بهعمل آمد و همزمان نمایشگاه تصاویر، جاذبههای گردشگری، تاریخی، مردمشناسی و صنایعدستی در فرهنگسرای این شهر افتتاح شد.
