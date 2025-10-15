وزیر میراث فرهنگی به استان کردستان سفر می کند

به گزارش کرد پرس، این سفر دو روزه با هدف بازدید از پروژه های شاخص گردشگری، بررسی ظرفیت های توسعه ای استان در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز بررسی میدانی روند اجرای طرح های در دست اقدام و نیمه تمام انجام می شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نخستین بخش از برنامه های خود در استان کردستان با حضور در سنندج، ضمن غبارروبی مزار شهدای این شهر، از پروژه گردشگری قشلاق _ گریزه بازدید خواهد کرد.

سیدرضا صالحی امیری در ادامه در نشست شورای اداری استان کردستان حضور می یابد و با سرمایه گذاران و فعالان حوزه صنایع دستی و گردشگری استان نیز دیدار و گفت و گو خواهد داشت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپس با حضور در شهرستان مریوان، از چند طرح گردشگری و جاذبه فرهنگی و تاریخی این شهرستان بازدید می کند.

گفتنی است در این سفر استانی جمعی از مدیران کل ستادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به شهرستان های مختلف استان کردستان اعزام می شوند تا ضمن بازدید میدانی از پروژه ها، ظرفیت ها، نیازها و چالش های شهرستان ها را در حوزه های مرتبط مورد بررسی قرار دهند.