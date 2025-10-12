به گزارش کردپرس؛ فرماندار سرپلذهاب اظهار کرد: بهرام اکبری و کیوان امینی ۲ عضو شورای شهر سرپل ذهاب بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور از ادامه فعالیت در شورای شهر سلب عضویت شدند.
وی ادامه داد: با توجه برکناری دائم آنها شیرزاد صیدی و مسعود مروتی از اعضای علی البدل به عنوان جایگزین این افراد عضو اصلی شورای شهر سرپل ذهاب میشوند.
میرحسن رحیمی اظهار کرد: این تغییرات در راستای اجرای قانون و حفظ انسجام عملکرد شورای اسلامی شهر صورت گرفته و انتظار میرود با حضور اعضای جدید روند خدمترسانی به شهروندان با قوت بیشتری ادامه یابد.
