به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی با اشاره به اهمیت توانمندسازی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اظهار داشت: این فرصت تازه که توسط سازمان بازآفرینی شهری برای استان فراهم شده، باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌ها به بهترین شکل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی ضمن تشریح اهداف و خدمات سازمان بازآفرینی شهری، افزود: تخصیص اعتبارات بازآفرینی به‌صورت ۱۰۰ درصدی محقق می‌شود و در شرایط تنگنای مالی و کمبود اعتبارات عمرانی، این ظرفیت بی‌بدیل می‌تواند زمینه‌ساز بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات هدف و سکونتگاه‌های غیررسمی به نفع مردم باشد.

معاون عمرانی استاندار ایلام بازسازی بافت‌های فرسوده و فاقد امکانات را یک ضرورت دانست و تأکید کرد: نیازمندی‌های محلات هدف و حاشیه‌ای باید به‌دقت احصا شود و پروژه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شوند که در بازه زمانی کوتاه قابل اجرا و تحویل به مردم باشند و از فرسایش زمانی جلوگیری شود.

دارابی همچنین بر ضرورت پیوست اجتماعی در پروژه‌های بازآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات فرسوده تأکید کرد و گفت: پروژه‌های عام‌المنفعه نظیر خانه بهداشت، سیل‌بند، کتابخانه، مجموعه فرهنگی‌ورزشی، پارک و سایر خدمات شهری باید با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان به سازمان بازآفرینی معرفی شوند تا از این ظرفیت به نفع مردم بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.