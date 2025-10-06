۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۸

کشف ۵۴۰ لیتر مواد مخدر شیشه در ارومیه

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۵۴۰ لیتر مواد مخدر شیشه در مرزهای شهرستان ارومیه خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار محمد احمدی در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان هنگ مرزی ارومیه با اشراف اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) از قصد قاچاقچیان برای جابه‌جایی مواد مخدر به وسیله یک دستگاه تریلی در محور سرو به ارومیه مطلع شدند.

او افزود: مرزبانان با گشت‌های خود در محور سرو به ارومیه و مستقر شدن در محل‌های شناسایی، یک دستگاه تریلی را مشاهده و آن را متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی استان ادامه داد: پس از بازرسی و تفتیش قسمت‌های مختلف تریلری، از قسمت باک خودرو ۵۴۰ لیتر مواد مخدر از نوع شیشه مایع صنعتی کشف شد.

سردار احمدی اظهار کرد: متهم و خودرو برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

