به گزارش کردپرس، رضا رحمانی صبح امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان افزود: مرزها دارای اهمیت و حساسیت بسیاری بوده و سعی میشود از این ظرفیت عظیم برای بهبود معیشت مردم و به تبع آن بهبود شرایط دریاچه ارومیه بهرهبرداری شود.
او همچنین بهرهمندی از مزایای رویه تجارت مرزی را در ردیف اولویتهای استان دانسته و خاطرنشان کرد: فعالسازی کارتهای بازرگانی در جنوب استان با جدیت پیگیری میشود.
استاندار آذربایجانغربی بر فعال شدن اداره کل صمت در انجام رویه تجارت مرزی نیز تاکید کرده و افزود: باید رقابت کارگزاریها در جذب مردم مرزنشین برای مشارکت در انجام واردات با رویه مرزی افزایش یابد تا ماهانه ۲۵ میلیون ریال درآمد برای هر سرپرست خانوار ایجاد شود.
رحمانی همچنین با اشاره به اینکه کالا در گمرک وجود دارد، اضافه کرد: فرمانداران، کارگزاران و اداره صمت مسئول اصلی فعالسازی رویه تجارت مرزی در شهرهای جنوب استان بوده و موظف به اجرای این اقدامات در اسرع وقت هستند.
او در ادامه با بیان اینکه فرمانداران باید با همه مردم روستاهای مرزی ارتباط داشته تا از این سهمیه تجارت مرزی استفاده کنند، افزود: تا پایان مهرماه کارت بازرگانی هر مرزنشین باید فعال شود در غیر این صورت دیگر نمیتواند از سهمیه خود در زمینه تجارت مرزی تا سال آینده بهره مند شود.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه تردد مرزنشینی باید با شأن مردم و مسافران همخوانی داشته باشد، اظهار داشت: لازم است راهاندازی بازارچههای مرزی در دستورکار قرار گیرد و این موضوع میتواند در شکل گیری تجارت در منطقه موثر باشد.
رحمانی همچنین با اشاره به تسریع در فراهمسازی بسترهای تردد بهینه در مرز کیلهسردشت و عملیات عمرانی و توسعه در این منطقه، تصریح کرد: روند ترددهای مردمی باید تسهیل، تسریع و حرمت مسافران حفظ شود.
او در ادامه با تاکید بر اینکه باید در عملیات آغازین احداث مرزها زیرساختها به درستی ایجاد شود، افزود: مرزها پیشانی جمهوری اسلامی هستند و باید خدمات بهینه در این مناطق به ترددکنندگان و مراجعان داده شود.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با بیان اینکه حوزه معیشت و اشتغال در اولویت سرمایهگذاری در مرز کیله سردشت است، گفت: باید ۶۰ درصد سرمایهگذاری در زمینه اشتغال زایی و معیشت، ۲۰ درصد امنیت و ۲۰ درصد زیرساختهای مرزی در سردشت هزینه شود.
نظر شما