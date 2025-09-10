به گزارش کرد پرس،امروز همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک جهت خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار برای خانوارهای دهکهای اول تا سوم شارژ میشود که سرپرستان خانوار تا پایان آبانماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.
درخصوص سایر دهکها نیز از روز شنبه (۲۹ شهریورماه)، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهکهای درآمدی ۴ تا ۷ واریز خواهد شد.
در همین راستا نیز مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی میتوانند متناسب با نیازخود کالاهای تعیین شده را از بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی خریداری کنند و محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. البته در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابهالتفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.
طبق اعلام وزارت رفاه، مشمولان میتوانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. اطلاع رسانی از میزان موجودی از طریق سرشماره v.refah برای سرپرستان خانوار پیامک میشود و این پیامک فقط شامل میزان «اعتبار کالابرگ» بوده و تاکید میشود فاقد هر گونه «لینک» است. همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.
همچنین مشمولان این طرح میتوانند برای مشاهده فروشگاهها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدماتدهندگانی چون «بازار»و «مایکت» دریافت و نصب کنند.
مرکز تماس ۶۳۶۹ -۰۲۱آماده پاسخگویی به سؤالات و درخواستهای مشمولان طرح است.
