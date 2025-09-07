۴۰ پروانه تأسیس صنعتی در کردستان صادر شد

به گزارش کرد پرس، حسین حمیدی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: بر اساس پروانه های صادره، میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده ۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال است که با بهره برداری کامل از این واحدها، ۷۸۰ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان، اظهار کرد: در این مدت هیچ واحد صنعتی در کردستان تعطیل نشده است.

معاون امور صنایع اداره کل صمت کردستان، صدور این پروانه ها را نشانه ای از تمایل سرمایه گذاران به ورود به عرصه تولید و توسعه ظرفیت های صنعتی استان دانست و افزود: اداره کل صمت با اجرای سیاست های حمایتی و رفع موانع تولید، در تلاش است شرایط سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان بیش از گذشته فراهم شود.

حمیدی ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با همکاری دستگاه های مرتبط، برنامه های متنوعی در حمایت از سرمایه گذاران و فعالان صنعتی در دستور کار دارد که ثمرات آن در آینده نزدیک نمایان تر خواهد شد.