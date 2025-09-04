مشاور امنیت ملی عراق: عاملان حملات پهپادی به اقلیم کردستان شناسایی شدند

به گزارش کردپرس مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد طرفهایی که طی ماههای گذشته حملات پهپادی علیه مناطق مختلف اقلیم کردستان انجام دادهاند شناسایی شدهاند و اطمینان داد که چارچوبی برای جلوگیری از تکرار این حملات تعیین شده است.
به نوشتۀ شارپرس در ماههای اخیر چندین بار مناطق اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند که عمدتاً نیروگاهها و میادین نفتی را هدف گرفت. این حملات روند تولید نفت را مختل و بخشی از فعالیتها را متوقف کرد و آثار آن همچنان ادامه دارد.
قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در گفتوگویی با شبکه الشرقیه گفت: «نخستوزیر کمیتهای به ریاست ما تشکیل داد، ما از مناطق هدف بازدید و اسناد و مدارک را جمعآوری کردیم، گزارش نهایی را به تمامی اعضای کمیته ارائه دادیم و در آن عاملان حملات را بهروشنی مشخص کردیم.»
او افزود: «هدف ما پیش از هر چیز تأمین آرامش است و سپس رسیدگی به موضوع. چارچوبی برای جلوگیری از حملات تعیین شده و ما بهعنوان دولت میدانیم چگونه با عقلانیت، گفتوگو و دیپلماسی با این موضوع برخورد کنیم. این بخشی از کارنامه دولت است. به خواست خدا از این پس هیچ حملهای تکرار نخواهد شد و ما امنیت و آرامش را برای شهروندان تأمین خواهیم کرد.»
