۲۳ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن کردستان وصول شد

به گزارش کرد پرس، مهدی سیفی باغی خانی در گفت و گو با رسانه ها، از وصول بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال حقوق دولتی از معادن فعال استان در ۵ ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: با پیگیری های در حال انجام، امیدواریم مبالغ پیش بینی شده در قانون به استان بازگردد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه معادن، اظهار کرد: استان کردستان با دارا بودن ۳۶۲ فقره پروانه بهره برداری در شش گروه مواد معدنی، یکی از استان های دارای پتانسیل غنی معدنی در کشور به شمار می رود.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان افزود: در حال حاضر ۴۰۰ معدن در استان فعال هستند که از این تعداد، ۲۱۷ معدن به صورت فعال در حال بهره برداری هستند.

سیفی باغی خانی با بیان اینکه طی پنج ماهه نخست امسال، ۷ فقره گواهی کشف ذخایر معدنی صادر شده، ادامه داد: همچنین در این مدت ۷ فقره پروانه اکتشاف نیز برای متقاضیان حقیقی و حقوقی صادر شده است و عملیات شناسایی پتانسیل های معدنی جدید در سطح استان همچنان ادامه دارد و پس از پایان مراحل اکتشاف، ذخایر جدید و ارزشمندی به ظرفیت معدنی استان افزوده شود.

وی با اشاره به روند اشتغال زایی در این حوزه، یادآور شد: در پنج ماهه نخست سال جاری، اشتغال مستقیم ایجاد شده در حوزه معدن ۸۸ نفر بوده است و انتظار می رود با بهره برداری از ذخایر جدید، این عدد به صورت مستقیم و غیرمستقیم افزایش چشمگیری داشته باشد.

معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از صدور سه فقره پروانه بهره برداری جدید و احیای چهار معدن در سال ۱۴۰۴ خبر داد و بیان کرد: این اقدامات در راستای برنامه ریزی های اداره کل صمت استان برای توسعه پایدار بخش معدن انجام شده است.