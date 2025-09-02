نانوای گرانفروش در ارومیه جریمه شد

به گزارش کردپرس، حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد نان روغنی برای گرانفروشی در ۶۰۰ قرص نان روغنی به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد نانوایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.