افتتاح دو خط جدید تولید مواد مؤثره دارویی در کرمانشاه

به گزارش کردپرس، شرکت شیمیایی داروپخش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مؤثره دارویی در کشور، حدود ۱۲ قلم ماده دارویی را در کارخانه کرمانشاه تولید می کند.

ظرفیت سالانه این واحد ۲۰۰ تن بود که با بهره‌برداری از خطوط جدید به ۳۰۰ تن در سال افزایش یافته است.

این پروژه با سرمایه‌گذاری ثابت حدود ۶۵ میلیارد تومان اجرا شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر از جوانان کرمانشاه را فراهم می‌کند.

علیرضا پورحسین، مدیر کارخانه، در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش توسعه خطوط جدید در افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی گفت: اعتبار این کارخانه به اشتغال‌زایی و نقش آن در تأمین مواد اولیه دارویی کشور است.