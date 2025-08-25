۱۲ همت از مطالبات گندم کاران کردستانی پرداخت شد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ هزار تُن گندم به ارزش ۱۶.۵ همت از کشاورزان استان کردستان خریداری شده است.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۲ همت از پول گندم کشاورزان استان به حساب آن ها واریز شده که حدود ۷۵ درصد از کل ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: سال جاری تاکنون شهرستان بیجار با ۲۰۸ هزار تُن، دیواندره با ۱۳۸ هزار تُن و قروه با ۱۲۹ هزار تُن به ترتیب بیشترین میزان گندم خریداری شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

نقشبندی ادامه داد: ۹۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در استان کردستان مشغول کشت گندم هستند و برداشت این محصول در استان همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: سال زراعی جاری ۶۶۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته که ۶۲۵ هزار هکتار آن دیم و ۴۱ هزار هکتار آبی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تمام تلاش خود را برای پرداخت به موقع بهای دسترنج کشاورزان استان به کار خواهد گرفت و امیدواریم با همراهی و همکاری تمام ارکان تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی و نظارتی، پرداخت باقی مانده مطالبات کشاورزان نیز به زودی محقق شود.