۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳

تخصیص ١٠ میلیارد تومان اعتبار به تقویت زیرساخت گردشگری تخت سلیمان تکاب

سرویس آذربایجان غربی- نماینده شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، گفت: تخت‌سلیمان تکاب یکی از آثار بی‌نظیر ایران و جهان است و در همین راستا، ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان برای توسعه این مجموعه اختصاص یافته است

به گزارش کردپرس، حجت‌الاسلام محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از مجموعه جهانی تخت‌سلیمان تکاب در گفت‌وگو با میراث‌آریا با قدردانی از سفر بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی به شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ، اظهار کرد: از این میزان اعتبار تاکنون ٥ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و بخش باقیمانده نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد.

او با اشاره به روند بهسازی محورهای مواصلاتی منطقه افزود: برای تکمیل و بهسازی جاده دندی ـ تکاب بودجه مناسبی تخصیص یافته است. همچنین در جریان سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان‌غربی، با همراهی استاندار استان، موفق شدیم ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی راه‌های استان جذب کنیم که این اقدام تحولی بنیادین در حوزه گردشگری به‌ویژه در شهرستان تکاب رقم خواهد زد.

نماینده شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اهمیت همگرایی دستگاه‌ها در توسعه گردشگری، تصریح کرد: خوشبختانه امروز شاهد هماهنگی و همراهی مطلوبی میان مسئولان استانی و شهرستانی هستیم که این هم‌افزایی در پیشبرد اهداف و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تخت‌سلیمان نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.

میرزایی در پایان با قدردانی از توجه ویژه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور اظهار کرد: نوروز امسال مجموعه جهانی تخت‌سلیمان بیشترین میزان جذب گردشگر را به خود اختصاص داد؛ این موفقیت نشان‌دهنده جایگاه برجسته این اثر جهانی در رونق گردشگری استان و ضرورت اهتمام مضاعف به توسعه و حفاظت از آن است.

