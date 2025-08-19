مرد ۶۵ ساله‌ بدره ای توسط دامادش کشته شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ محمدزمان بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان بدره، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی مشخص شد داماد خانواده بر اثر اختلافات خانوادگی با سلاح شکاری به سمت پدرزن ۶۵ ساله خود شلیک کرده که متأسفانه منجر به فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بدره با بیان اینکه قاتل بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است، تصریح کرد: با توجه به هویت مشخص قاتل دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفته است.