توقیف ٣ هزار کیلوگرم آرد در یک منزل مسکونی در خوی

به گزارش کردپرس، حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری خارج از ضوابط ۷۲ کیسه آرد یارانه ای به میزان ٣هزار کیلوگرم و به ارزش ۸۹۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان تخلف محکوم کرد.