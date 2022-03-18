کنترل بار ترافیکی کرمانشاه نیازمند تجهیزات الکترونیکی است

به گزارش کردپرس، سردار "علی اکبر جاویدان" در دیدار با شهردار کرمانشاه و شهرداران مناطق 8 گانه مرکز استان اظهار داشت: بحث مسائل ترافیکی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در همه جوامع وجود دارد.

وی افزود: امروز موضوع ترافیک شهری به یکی از معیارهای اصلی سنجش نظم و انضباط جوامع و خصوصا شهرهای بزرگ تبدیل شده است که در کشور ما هم این موضوع صدق می کند.

سردار جاویدان با اشاره به نیاز امروز جامعه برای ورود در حوزه فرهنگ ترافیک، گفت: یکی از موضوعاتی که می تواند نظم و انضباط بیشتری در این حوزه ایجاد کند استفاده از وسایل و تجهیزات بروز و مدرن الکترونیکی است که امید می رود استفاده از این وسایل تقویت شود تا در کنار حضور ماموران پلیس راهور شاهد انضباط ترافیکی بیشتری باشیم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: امروز بسیاری کشورهای موفق در حوزه فرهنگ ترافیک و حتی برخی استان های کشور عملا حضور پلیس را در خیابان ها، تقاطع ها و میادین شهری محدود کرده و انضباط ترافیکی را با استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن الکترونیکی برقرار می کنند.

وی همچنین از نیاز خیابان ها و جاده های استان به علائم راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: وجود این علائم باعث ایجاد انضباط ترافیکی در شهر و وادار کردن رانندگان به رعایت قوانین و مقررات می شود و قطعا در کاهش تخلفات نیز موثر خواهد بود.

سردار جاویدان ادامه داد: پلیس همواره سعی کرده با وجود مشکلات و تنگناها، بهترین خدمات را به عموم مردم ارائه کند چرا که همواره بر این اعتقاد بوده است مردم کرمانشاه شایسته بهترین و عالی ترین خدمات هستند.

وی بر افزایش تعامل و همفکری میان دستگاه های اجرایی به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم نیز تاکید کرد و گفت: در این راستا پلیس همواره آماده تعامل و هم افزایی با همه دستگاه های اجرایی بوده و از همه توان و ظرفیت خود برای خدمات رسانی گسترده به مردم استفاده کرده است.