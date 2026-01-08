کمبودی در تأمین مرغ کردستان در هفته های آینده وجود ندارد

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی با تشریح آخرین وضعیت بازار مرغ و میزان جوجه ریزی در استان به خبرنگاران گفت: بر اساس آمارهای موجود، میزان جوجه ریزی در دی ماه سال جاری به بیش از دو میلیون و ۳۸۳ هزار قطعه رسیده و همچنین در آذرماه نیز پنج میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده است که این آمارها نشان دهنده روند مناسب تولید مرغ در ماه های اخیر است.

وی افزود: در تاریخ هفدهم دی ماه سال جاری، میزان کشتار مرغ در استان حدود ۲۱۰ تُن بوده و میزان توزیع نیز در همین سطح انجام شده که این موضوع بیانگر توازن نسبی میان عرضه و تقاضا در شرایط فعلی بازار استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به نوسانات اخیر بازار مرغ، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و افزایش هزینه نهاده های وارداتی، به طور طبیعی موجب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ شده است و از سوی دیگر، اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی و آغاز خرید دهک های اول تا سوم از تاریخ هفدهم دی ماه، باعث افزایش تقاضای مقطعی و خرید مازاد بر نیاز در سطح بازار شده است.

نقشبندی ادامه داد: این شرایط، همراه با انتظارات تورمی، در مقاطعی منجر به کاهش عرضه در سطح بازار شده است، اما با توجه به جوجه ریزی مناسب انجام شده در آذرماه و نیمه نخست دی ماه، هیچ گونه نگرانی بابت تأمین مرغ مورد نیاز استان در هفته های آتی وجود ندارد و روند عرضه به صورت پایدار ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با همکاری دستگاه های نظارتی، اتحادیه ها و تشکل های تولیدی، به صورت مستمر بر روند تولید، کشتار، توزیع و قیمت گذاری مرغ نظارت دارد و در صورت نیاز، اقدامات تنظیم بازاری لازم به سرعت اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، حفظ پایداری تولید و صیانت از قدرت خرید مصرف کنندگان، از اولویت های اصلی این سازمان است و تلاش می کنیم با مدیریت صحیح زنجیره تولید تا مصرف، آرامش و ثبات را در بازار کالاهای اساسی استان حفظ کنیم.

نقشبندی با اشاره به وضعیت تأمین و توزیع اقلام اساسی در استان از شهروندان خواست از خریدهای شتابزده و بیش از نیاز خانوار در این مقطع زمانی خودداری کنند، چرا که کالاهای مورد نیاز مردم به صورت مستمر در حال تأمین و عرضه است.

وی گفت: ایجاد آرامش در بازار نیازمند همکاری و همراهی مردم است و خریدهای غیرضروری می تواند موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: با برنامه ریزی های انجام شده، هیچ نگرانی در خصوص کمبود کالا در استان وجود ندارد و مردم می توانند با آرامش خاطر نسبت به تهیه مایحتاج خود اقدام کنند.